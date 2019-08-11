ميسي يخيف برشلونة قبل الليجا

أثار الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، قلق جماهير البارسا، بشأن الخط الأمامي للفريق، قبل افتتاحية الدوري الإسباني "لا ليجا"، يوم الجمعة المقبل.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيغيب عن مباراة برشلونة الافتتاحية في الليجا، أمام أتلتيك بلباو بـ "سان ماميس".



وأضافت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيني يواصل مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وأبعدته عن جولة البرسا التحضيرية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد.



وأشارت "ماركا" إلى أن ميسي لم يتدرب سوى مرة واحدة مع الفريق، عقب عودته من إجازته الصيفية، لذلك من الصعب أن يسافر إلى سان ماميس يوم الجمعة المقبل.



وكان ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمنى، في أول مران له مع الفريق، بعد عودته من عطلته الصيفية، يوم الإثنين الماضي.