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رياضة

مانولاس يستفز سواريز بـ ريمونتادا روما التاريخية.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:00 م
سواريز - مانولاس
سواريز - مانولاس
إسراء أشرف
استفز اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي، الأورجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة ، خلال مواجهة الفريقين الودية، ضمن تحضيرات الموسم الجديد، والتي انتهت بفوز البارسا 4-0.

والتقطت الكاميرات كوستاس مانولاس ، وهو يشير لسواريز بالرقم 3، في إشارة إلى ثلاثية الريمونتادا التاريخية، التي حققها مع روما فريقه السابق أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.

وكان روما حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة، بنتيجة 3-0، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البارسا في الذهاب بنتيجة 4-1.

وتألق كوستاس مانولاس وقتها، وتمكن من إحراز هدف ذئاب روما الحاسم، والذي أهل الفريق الإيطالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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