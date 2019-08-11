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4 أساقفة يدشنون كنيسة السيدة العذراء بالمحمودية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:51 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي كنيسة العذراء مريم بمركز المحمودية بعد إتمام تجديداتها، بمشاركة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية.

والكنيسة الرئيسية دُشن بها ثلاثة مذابح الأوسط باسم العائلة المقدسة، حيث دشن المذبح البحري في الكنيسة الكبرى باسم القديس البابا كيرلس، والمذبح القبلي باسم القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين، والكنيسة الأثرية دشن بها مذبحان أحدهما باسم السيدة العذراء مريم والآخر باسم الأنبا باخوميوس أب الشركة.

كما دشنت كنيسة صغيرة باسم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، بالإضافة إلى مبني ملحق بالكنيسة الأثرية دشن به مذبح باسم الشهيد أبسخيرون القليني، ومذبح آخر أعلى المبني باسم رئيس الملائكة ميخائيل، كما دشنت أيقونات الكنيسة والأواني الخاصة بالخدمة.

كما دشن الأباء الأساقفة معمودية الكنيسة الأثرية بعد تجديدها باسم القديس يوحنا المعمدان، ومعمودية جديدة أخرى بالكنيسة، إلى جانب رسم ١٩ شماسًا برتبة أغنسطس و٣١ آخرين برتبة إبصالتس لخدمة الكنيسة المدشنة وكنائس مركز المحمودية.

يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحمودية من أقدم كنائس الإيبارشية حيث يرجع تاريخ إنشائها بتصريح عام ١٨٥٢.
4 أساقفة يدشنون كنيسة السيدة العذراء بالمحمودية
4 أساقفة يدشنون كنيسة السيدة العذراء بالمحمودية
4 أساقفة يدشنون كنيسة السيدة العذراء بالمحمودية
4 أساقفة يدشنون كنيسة السيدة العذراء بالمحمودية

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