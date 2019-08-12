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ديني

حكم من ترك الحلق أو التقصير في الحج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:00 ص
الحلق والتقصير فى
الحلق والتقصير فى الحج
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحلق والتقصير من واجبات الحج.

وأوضح مستشار المفتي فى فتوى له، أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقصير واجب ويجبر تركه بدم.

وأشار إلى أن من نسى الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من مناسك الحج عليه أن يذبح شاة جبرًا عن نسيانه لتقصير الشعر بأن يرسل نحو 490 ريالا وإرسالها إلى شخص في السعودية ليذبح بدلا عنه.

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