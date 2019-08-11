أول أيام عيد الاضحى.. محافظ الفيوم مع نزلاء دار الأيتام

زار اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، الأطفال بدار عائشة حسانين للأيتام، فرحتهم بالعيد وقدم التهنئة لهم ومنحهم الهدايا العينية والعيديات.



جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسئولي مجلس إدارة الدار، وقد أعرب محافظ الفيوم عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.



وكان في استقباله إيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور هشام مصطفى، القائم بأعمال مدير مديرية الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى، حيث تم الاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ، ومنحهم الهدايا العينية، والعيديات، داعيًا الله سبحانه أن يكتب لهم الشفاء العاجل.



وخلال الزيارة، أكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للايتام، فهم مثال للخير والعطاء، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.