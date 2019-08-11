قواعد وشروط قبول الطلاب بكليات جامعة الأزهر طبقا للتوزيع الجغرافي

اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام

أعلنت جامعة الأزهر عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين بكليات الجامعة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية.وأوضحت الجامعة، أن قبول الطلاب يكون وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي:1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :أ‌- منطقة القاهرة:يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد:كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــاماللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــامالدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــامالدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــامالتجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالتربية بالقاهرة تخصص عام انتظــاماللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــامالقرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظااللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــامكلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــامالتربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــامالتربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــامكلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــامالتربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــامشريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــامشريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــامالدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســابأصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاباللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســابالتجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســابالتجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســابشريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاباللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاباللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظاماللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظامعلما بأن الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يتم إلحاقهم بالكليات الآتية والكائنة بالقاهرة وهى:أصول الدين – اللغة العربية – الشريعة والقانون- الدعوة الإسلامية- الدراسات الإسلامية والعربيةوفي حالة رغبة الطالب في الالتحاق بكلية أخرى خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية القسم الأدبي.كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــاماللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــامطب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــامالدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــامالدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــامالتجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالتربية بالقاهرة تخصص عام انتظــاماللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــامالطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامطب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالعلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــامالطب بنين دمياط تخصص عام انتظــامالهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــامالقرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظامالطب بنين أسيوط تخصص عام انتظــامالعلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظــامالصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظــامكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــامالزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظــاماللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــامكلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــامالتربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــامكلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــاماللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــامالتربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــامشريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــامشريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــامالدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســابأصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاباللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســابالتجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســابالتجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســابشريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاباللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســابكلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفيةاللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وادابها انتظاموتشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، مع مراعاة أن تكون الأولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.