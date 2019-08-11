قواعد وشروط قبول الطلاب بكليات جامعة الأزهر طبقا للتوزيع الجغرافي

أعلنت جامعة الأزهر عن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين بكليات الجامعة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأوضحت الجامعة، أن قبول الطلاب يكون وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي:
1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :
أ- منطقة القاهرة:
يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد:
كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظا
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام
كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب
اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام
اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام
علما بأن الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يتم إلحاقهم بالكليات الآتية والكائنة بالقاهرة وهى:
أصول الدين – اللغة العربية – الشريعة والقانون- الدعوة الإسلامية- الدراسات الإسلامية والعربية
وفي حالة رغبة الطالب في الالتحاق بكلية أخرى خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية القسم الأدبي.
كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام
طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام
الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام
الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام
الطب بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
العلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام
الزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام
كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب
كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية
اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وادابها انتظام
وتشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، مع مراعاة أن تكون الأولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.
وأوضحت الجامعة، أن قبول الطلاب يكون وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها وعلى أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلي:
1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :
أ- منطقة القاهرة:
يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد:
كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظا
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام
كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب
اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام
اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام
علما بأن الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية يتم إلحاقهم بالكليات الآتية والكائنة بالقاهرة وهى:
أصول الدين – اللغة العربية – الشريعة والقانون- الدعوة الإسلامية- الدراسات الإسلامية والعربية
وفي حالة رغبة الطالب في الالتحاق بكلية أخرى خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية القسم الأدبي.
كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام
طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام
الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام
الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام
الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام
القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام
الطب بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
العلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام
الزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظــام
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام
كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام
التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام
الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب
أصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب
اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب
التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب
شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب
اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب
كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية
اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وادابها انتظام
اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظام
وتشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته، مع مراعاة أن تكون الأولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.