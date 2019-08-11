الملك سلمان: اختص الله بلادنا بشرف خدمة الحرمين الشريفين فأدّت واجبها تجاه الجميع دون استثناء..فيديو

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عائدًا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول.



وأضاف خادم الحرمين الشريفين فى كلمته التى ألقاها بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج لهذا العام، قائلًا : لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة، ولم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.



وتابع خادم الحرمين الشريفين :"بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه. .سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان".