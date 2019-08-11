مصرع عامل صعقا بالتيار الكهربائي في بني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة عامل، لقي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته توصيل أحد الأسلاك الكهربائية لمنزل تحت البناء بمدينة الواسطى شمال بني سويف، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثة لشخص يدعى " مشرف . س . س" 25 عاما، عامل، مقيم قرية الحومة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.



بالانتقال والفحص وسؤال عم المتوفي ويدعى "أحمد . س .ر" 45 عاما، مدرس، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام المتوفي بأعمال بناء بعقار ملك " منصور . م . إ" 40 عاما، مدرس، مقيم ببندر الواسطى، وأثناء توصيله أحد الأسلاك الكهربائية للإضاءة، صعقه التيار الكهربائي، مما أدى لوفاته في الحال، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثمان المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 4679 إداري مركز الواسطى، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان.