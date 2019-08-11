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رياضة

تعليق سيد عبد الحفيظ على استبعاد الثلاثي الجديد من مباراة اطلع بره

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:43 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عمرو ابوبكر
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد الثلاثي الجديد أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي من المشاركة في مباراة اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته على فضائية اون سبورت عقب المباراة " استبعاد الثلاثي حسابات فنية تخص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق".

وأضاف " الأهم أننا حققنا انتصارا كبيرا وتم منح الفرصة لعدد من البدلاء".

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