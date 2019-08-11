مايا دياب تطرح برومو كليبها الجديد.. يابا يابا

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، برومو كليبها الجديد الذي يحمل اسم «يابا يابا»، معلنة عن طرح الكليب بعد غد الثلاثاء 13 أغسطس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وكان آخر حفلاتها الغنائية بصحبة المطرب اللبنانى جوزيف عطية يوم الجمعة الماضى فى مدينة طرطوس بسوريا.



يذكر أن آخر أعمالها أغنية "خسرنا بعض" التى قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبنانى زياد برجى، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.



تقول كلمات أغنية "خسرنا بعض": وخسرنا بعض، بطلنا نتلقى، صرنا بعاد، كتير بعاد.. شو سهل البعد بطلت تحكيلي، وبطلت احكيلك بطلت تغنيلي".



