ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يسقط طائرة حوثية استهدفت مواقع عسكرية في السعودية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:12 م
مسيرة حوثية
مسيرة حوثية
أحمد سيف الدين
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء تجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأفاد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

في وقت سابق أعلنت الميليشيات الحوثية مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت الميليشيات الحوثية أن سلاح الجو نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهديد للاقتصاد العالمي.. تاريخ الاستهدافات الإرهابية الحوثية ضد السعودية والإمارات.. الصواريخ والطائرات المسيرة سلاح الميليشيا المتطرفة الأهم.. والهجمات تتم بأوامر الحرس الثوري الإيراني

تحالف دعم الشرعية: قصف أهداف حوثية نوعية في صنعاء

التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيرة

التحالف العربي: إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

التحالف العربي يؤكد إسقاط طائرة حوثية هاجمت مطار جازان

إسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية على السعودية

ترشيحاتنا

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد فوز مانشستر يونايتد الكاسح على تشيلسي

الإنجليز اتكلموا عربي.. فيديو يكشف جنون أطفال ليفربول بـ محمد صلاح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في عيد الاضحى؟

الزمالك يكشف موقفه من بيع عبد الله جمعة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر