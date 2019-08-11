التحالف يسقط طائرة حوثية استهدفت مواقع عسكرية في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء تجاه المملكة.



وأوضح العقيد المالكي، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.



وأفاد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.



في وقت سابق أعلنت الميليشيات الحوثية مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة.



وقالت الميليشيات الحوثية أن سلاح الجو نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى.



