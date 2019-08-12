طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحم المفروم

طاجن لسان عصفور باللحم المفروم من اللأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بمذاق شهى و لذيذ على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.
مقادير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم
لسان عصفور
بصل
1 ملعقة كبيرة سمن
مستكة
ورق لورا
عود قرفة
1 كوب بسلة
نصف كيلو لحم مفروم خشن
1 مكعب مرقة
1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة جوزة الطيب
2 كوب طماطم مبشورة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم:
* يعصج اللحم مع السمن والبصل والتوابل على النار.
* يحمص لسان العصفور على النار.
* يوضع لسان العصفور في طاجن فرن، ويضاف له اللحم والمرق والطماطم المبشورة والبسلة وعود القرفة، ثم يزج بالفرن مغطى بالفويل حتى تمام التسوية، ويقدم.
مقادير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم
لسان عصفور
بصل
1 ملعقة كبيرة سمن
مستكة
ورق لورا
عود قرفة
1 كوب بسلة
نصف كيلو لحم مفروم خشن
1 مكعب مرقة
1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
رشة جوزة الطيب
2 كوب طماطم مبشورة
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم:
* يعصج اللحم مع السمن والبصل والتوابل على النار.
* يحمص لسان العصفور على النار.
* يوضع لسان العصفور في طاجن فرن، ويضاف له اللحم والمرق والطماطم المبشورة والبسلة وعود القرفة، ثم يزج بالفرن مغطى بالفويل حتى تمام التسوية، ويقدم.