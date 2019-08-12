طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحم المفروم

طاجن لسان عصفور باللحم المفروم من اللأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بمذاق شهى و لذيذ على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم

لسان عصفور

بصل

1 ملعقة كبيرة سمن

مستكة

ورق لورا

عود قرفة

1 كوب بسلة

نصف كيلو لحم مفروم خشن

1 مكعب مرقة

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

2 كوب طماطم مبشورة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن لسان عصفور باللحم المفروم:

* يعصج اللحم مع السمن والبصل والتوابل على النار.

* يحمص لسان العصفور على النار.

* يوضع لسان العصفور في طاجن فرن، ويضاف له اللحم والمرق والطماطم المبشورة والبسلة وعود القرفة، ثم يزج بالفرن مغطى بالفويل حتى تمام التسوية، ويقدم.​





