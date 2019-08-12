المعارضة الإسرائيلية: سنشارك في الحكومة بشرط واحد

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، استعداده للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألا يكون الأخير رئيسا للوزراء.



ووفقا لقناة "كان" الإسرائيلية، أوضح جانتس، أنه لا يمكن لحزبه أن يشارك في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن: "سبب ذلك ليس لأنه يكره نتنياهو شخصيا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه".



ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في لائحة اتهام أولية ضده في بداية أكتوبر المقبل.



وقرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهاية مايو الماضي حل نفسه، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان الانضمام لها.