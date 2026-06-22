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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية وجذب الاستثمارات

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال اللقاء
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال اللقاء
علياء فوزى

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الذي أقيم تحت عنوان "الإدارة الذكية في عصر المعرفة" بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس الأكاديمية، وبمشاركة نخبة من المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات الأكاديمية المرموقة.

وعلى هامش المؤتمر عقد مجلس إدارة الأكاديمية اجتماعه الدوري -بصورة استثنائية- بمشاركة كل من الدكتور حسين عيسى والدكتور إسلام عزام، وتطرقت النقاشات إلى تعظيم التعاون بين الأكاديمية والجهات الرقابية والحكومية في المجالات العلمية والمهنية، من خلال العمل التشاركي في مجال التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الجهاز الإداري في مختلف القطاعات، وأيضًا على مستوى تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي للباحثين من داخل وخارج مصر.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بتركيز المؤتمر وجلساته على آليات تطوير الإدارة الحكومية والاستغلال الأمثل لوسائل التحول الرقمي وآليات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل ضرورة قصوى من أجل تعزيز رأس المال المعرفي، وينعكس بالإيجاب على تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" وعلى رأسها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

تعاون بنّاء مع الجهات الحكومية والأكاديمية

وأعرب عن حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية والأكاديمية للتوسع في التوعية والثقافة المالية، من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن الزيادة المطردة في أعداد الشباب بمجالات الاستثمار المختلفة تقتضي اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة عن أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل والتخصيم، لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض الدكتور إسلام عزام بعض جهود الهيئة في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز الشمول المالي عن طريق نشر منتجات تأمينية وتمويلية جديدة وميسّرة لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

الرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشمول المالي القطاع الخاص الاستثمارات المحلية

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