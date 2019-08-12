بسبب الأوضاع في عدن.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس اليمني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في منى اليوم، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك مع استمرار التطورات في الشارع اليمني.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.



وكان التحالف العربي بقيادة السعودية دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بالإنسحاب من جميع القواعد والنقاط التي سيطر عليها خلال الفترة الماضية، ووقف إطلاق النار.



وكشف التحالف، أمس الأحد، أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ بالفعل الإنسحاب من بعض النقاط الهامة التي سيطر عليها بمدينة عدن اليمنية.