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بين الناس

سكان أرض اللواء يصرخون من انتشار التوك توك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:43 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى شارع المعتمدية التابع لأرض اللواء بالجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حل أزمة مركبات التوك توك التى تتسبب فى كثافة مرورية كبيرة تعوق الأهالى عن قضاء مصالحهم، إلى جانب المظاهر السلبية لسائقى تلك المركبات، مطالبين بحل هذه الأزمة سريعا حفاظا على أرواح أطفالهم، بوضع أرقام لمعرفة السائقين.

ويقول صلاح عبدالله فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد : التسعيرة كمان غير محددة وكل سائق بيقول التسعيرة اللى هو عايزاه ويفرضها، ومفيش تقنين لوضعهم وبيكون صعب إننا نتكلم أو نقولهم الأجرة زايدة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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