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المرشح المحافظ أليخاندور جياماتي يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية في جواتيمالا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:26 ص
المرشح المحافظ أليخاندور
المرشح المحافظ أليخاندور جياماتي
أ ش أ
أعلن المرشح المحافظ أليخاندور جياماتي، عن فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت جولتها الثانية في جواتيمالا أمس الأحد، مؤكدا أنه سيعيد بناء هذه البلاد.

وقال جياماتي - في مؤتمر صحفي بالعاصمة جواتيمالا سيتي - "لم يكن الأمر سهلا، ولكن تم تحقيق الهدف. سيكون شرفا كبيرا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرا".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن جياماتي قوله "سنعيد بناء جواتيمالا، ولا توجد كلمات تصف مدى امتناني".

وكانت المحكمة الانتخابية قد أعلنت أن الطبيب المحافظ أليخاندور جياماتي حصل بعد فرز 95% من بطاقات الاقتراع على 58,70% من الأصوات، ليضمن بذلك فوزه على منافسته الاشتراكية الديمقراطية ساندرا توريس التي تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو الماضي.

وهذه المرة الرابعة التي يترشح فيها جياماتي للانتخابات الرئاسية منذ 2007، وقد وعد بمكافحة الفساد والعنف الإجرامي والفقر الشديد في بلده.

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