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فن

الفيل الازرق 2 يحقق 4 ملايين جنيه إيرادات فى أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:25 ص
الفيل الازرق 2
الفيل الازرق 2
نورا نبيل
قال الموزع محمود الدفراوي، إن فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه حيث بلغت إيرادات أول يوم العيد ٣ ملايين و٩٠٨ آلاف و٨٥٢ جنيها.

الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.

ويعد الفيل الأزرق 2 رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم. 

ويُعد الفيل الأزرق 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة. 

ونال الفيل الأزرق 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرق صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.

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