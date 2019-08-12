الفيل الازرق 2 يحقق 4 ملايين جنيه إيرادات فى أول أيام عيد الأضحى

قال الموزع محمود الدفراوي، إن فيلم "الفيل الأزرق 2" استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه حيث بلغت إيرادات أول يوم العيد ٣ ملايين و٩٠٨ آلاف و٨٥٢ جنيها.





الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.





ويعد الفيل الأزرق 2 رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.





ويُعد الفيل الأزرق 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة.



