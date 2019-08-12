بايرن ميونخ يرغب في ضم كوتينيو نجم برشلونة

أفادت تقارير الصحف الانجليزية بأن نادي بايرن ميونخ الألمانى يرغب في ضم اللاعب فيليب كوتينو لاعب برشلونة الحالي واستفسر بشأن إمكانية تقديم عرض للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ولفتت صحيفة ميرور في تقرير لها إلى أن بايرن ميونخ سيتقدم بعرض مالى خلال الفترة المقبلة إذا وافق برشلونة علي خروج اللاعب الذي لم يشارك بشكل أساسي منذ قدومه كتالونيا .



علي جانب اخر أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير سابق لها ان ارسنال ومانشستر يونايتد يرغبان في ضم اللاعب إلا أن برشلونة ينتظر العرض المالي الذي ستقدمه ميونخ للظفر بخدماته البرازيلي .



كما ان توتنهام كان يرغب في ضم اللاعب ليكون بديلا للدنماركي كريستيان إريكسن، المتوقع رحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد، والذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع السبيرز لكن لم يأخذ النادي اي رد فعل قوي تجاه ضم البرازيلي .