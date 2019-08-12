الزمالك يستأنف تدريباته على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمشاركة ساسى

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.





يأتي هذا بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها طارق يحيى المدير الفني للفريق، من مران أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك لقضائه مع أسرهم.





ومن المقرر أن ينتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات فريقه اليوم بعد عودته من بلاده، حيث أبلغ اللاعب الجهاز الإداري للقلعة البيضاء بعودته اليوم الإثنين إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.



