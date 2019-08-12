ضبط 13 طن لحوما فاسدة داخل مصنع بالاسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 13,500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للإستهلاك الآدمى بقصد إستخدامها فى إعداد وتصنيع المأكولات داخل مصنعه الغير مرخص والغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الغذاء.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المذكور ، وعثر بحوزته على ( كمية قدرها 13,500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى ).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها .