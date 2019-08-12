الصحة تطلق حملة لرش البعوض والحشرات في شوارع قنا

أطلقت مديرية الصحة بقنا، حملة مكثفة لرش البعوض والحشرات فى شوارع قنا، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، للقضاء على الحشرات الضارة والوقاية من أمراضها.



قال الدكتور رمضان الخطيب- وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية أطلقت حملة مكثفه لأعمال رش البعوض والحشرات باستخدام السيارات المجهزة بأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف وأعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض وذلك لحماية الأهالي من الأمراض المتوطنه ومقاومة الحشرات الناقله للأمراض حفاظا علي الصحة العامة.



وأضاف الخطيب، شملت أعمال الرش شوارع محافظه قنا والتجمعات المائيه والمزارع الحيوانيه ومحطات الألبان، بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيره الصحة و اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.



وأشار الخطيب، إلى أن أعمال الرش مستمرة و سوف تشمل جميع قرى محافظة قنا، لوقاية المواطنين من أى أمراض قد تسببها الحشرات، خاصة مع احتمال تزايد البعوض بعد عمليات ذبح الأضاحى.

