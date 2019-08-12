بعد 45 دقيقة.. مصر تتقدم على المجر 22 - 18 في بطولة كأس العالم لليد ..فيديو

تقدم منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 علي منافسه المجر بنتيجة 22-18 وذلك بعد مرور 45 دقيقة في المباراة المقامة حاليا في ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 أغسطس.





ويسعى منتخب ناشئي كرة اليد لتحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل تحقيق مركز متقدم فى المجموعة لتسهيل مهمة دور الـ 16 بعدما فاز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئين اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.





كما شهد تألق الفراعنة فى اللقاءات السيطرة على ألقاب الافضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.



