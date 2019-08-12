مهرجان أصيل لـ الحرف التراثية بمعهد جوتة.. 20 أغسطس

أعلن صالون التحرير لاونج جوتة، بالتعاون مع مؤسسة (القلم)، تنظيم مهرجان أصيل للحرف التراثية، الذي يهتم بتاريخ صناعة الحرف اليدوية في الخامسة من مساء يوم 20 أغسطس الجاري بمقر معهد جوتة بوسط البلد.



ويتضمن المهرجان جلسات نقاشية ثرية حول الحرف التقليدية في مصر، يديرها المعماري محمد وهدان المدير التنفيذي لمؤسسة القلم.



ويشارك بها كل من منى شاهين، مدير ومؤسس صالون التحرير، وأسامة غزالى المدير التنفيذي لشركة حرف يدوية، ومصطفى كامل مؤسس مبادرة "يلا على الورشة" والباحث في الحرف التراثية.



يعقب ذلك العرض الأول لسلسلة أفلام (جميل جمال) الوثائقية، والذي يتضمن عرض 12 فيلما قصيرا، مدة الفيلم 5 دقائق تقريبا عن أنواع مختلفة من الحرف اليدوية.