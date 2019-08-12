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أخبار العالم

وزيره البيئة الألمانية: نعمل على منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:19 م
الأكياس البلاستيكية
الأكياس البلاستيكية
أ ش أ
قالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه "إنها تعمل على وضع قوانين لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر".

وأضافت الوزيرة الألمانية - في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية اليوم /الاثنين/ - أن وزارة البيئة تسعى حاليا لوضع الإجراءات القانونية الخاصة بحظر الأكياس البلاستيكية، لاسيما أن الاتفاق الطوعي المبرم مع الشركات منذ عام 2016 لتقليل عدد الأكياس البلاستيكية لم يحقق النجاح المرجو".

وتسعى شولتسه إلى وضع اتفاقية إضافية لتقليل التغليف بالأكياس البلاستيكية، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضراوات.

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