محامي أحمد عز: لن نتنازل عن بلاغنا ضد شقيقة الفنانة زينة

أكد عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.



وأضاف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.



وأشار محامي الفنان أحمد عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.



وتعود الخلافات بين أحمد عز وزينة إلى سنوات بسبب قضية النسب الشهيرة بينهما عز الدين وزين الدين، وانتهت بإثبات أبوة عز لهما، وإلزامه بدفع 600 ألف جنيه مصري مصاريف دراسية لهما.