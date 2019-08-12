مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة لتشارك جمهورها بآخر لوك لها.



ظهرت الفنانة مى عمر، بلوك جديد متخلية عن شعرها الطويل، وتألقت بقصة شعر جديدة قصير، ومكياج ناعم وأنيق وهو ما علق عليه متابعوها وجمهورها بأنها إطلالة مميزة وأنيقة.



وتألقت مى عمر، بإطلالة غريبة مرتدية بلوزة بيضاء بها "ترتر" وهو ما علق عليه الجمهور :"إيه كل الترتر ده".