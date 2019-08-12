ترامب وبوريس جونسون يبحثان البريكسيت



وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الاثنين بحثا سويا قضية البريكسيت، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتجارة والاقتصاد.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاثنين تحدثا حول القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية، وأطلع جونسون الرئيس الأمريكي حول آخر تطورات موضوع البركسيت.



أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.