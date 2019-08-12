ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب وبوريس جونسون يبحثان البريكسيت

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:42 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الاثنين بحثا سويا قضية البريكسيت، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتجارة والاقتصاد.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاثنين تحدثا حول القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية، وأطلع جونسون الرئيس الأمريكي حول آخر تطورات موضوع البركسيت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير خارجية بريطانيا السابق: ترامب اتصل بي وأغلقت الهاتف في وجهه

البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو يبحثان إنهاء الوجود الإيراني في سوريا

أنتظر العمل معك .. نتنياهو يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد

بعد فوز بوريس جونسون على جيرمي هانت.. وزير الخارجية يفشل في اثبات قدراته القيادية إزاء الأزمة الإيرانية.. ترامب يهاتف جونسون سرا.. وتوقعات بأن يسلك رئيس الوزراء البريطاني الجديد موقفا أكثر تشددا

ماكرون يبحث مع ترامب فرض ضرائب على إيران

ترامب: جاهزون لتعاون اقتصادي عميق مع بريطانيا عقب الـ بريكست

ترشيحاتنا

طريقه تنظيف الكرشه وطبخها مسلوقه وبـ الحمص

الاهلي يكشف حقيقة مفاوضات الاسماعيلي وسموحة مع حمودي

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

شاهد.. أحمد ناجى يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته

بسبب استشهاد ابنه.. حاج فلسطيني يفقد النطق منذ 15 عاما

تألق بن شرقي مع الزمالك وتفوق أزارو على وليد سليمان.. أبرز أخبار الصحف المغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور