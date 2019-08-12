المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عبدالله جمعة من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت التقارير السعودية ان اهلي جدة يسعى للتعاقد مع عبدالله جمعة مقابل 700 الف دولار، وبالفعل فتح النادي خطوط اتصال مع اللاعب خلال الفترة الماضية.



وأضافت التقارير ان عبدالله جمعة خاطب ادارة نادي الزمالك من اجل الموافقة على هذا العرض، ولكن ادارة النادي اعترضت على المقابل المادي، الا ان اللاعب اكد انه من الممكن ان يصل العرض الي 850 الف دولار.