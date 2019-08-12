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رياضة

8 ملايين جنيه.. الأهلي يؤمّن إسلام محارب قبل الرحيل إلى الجونة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:07 م
اسلام محارب
اسلام محارب
عبدالحكيم أبو علم
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

وكشفت مصادر، ان قيمة صفقة انتقال إسلام محارب وصلت إلى 3 ملايين جنيه يحصل عليها المارد الأحمر فيما يذهب عمرو بركات إلى الجونة دون الحصول على أي مقابل.

وقالت المصادر، إن الأهلي وضع بندًا في عقد محارب يقضي بإعادته للقلعة الحمراء حال الرغبة في ذلك نظير الحصول على 8 ملايين جنيه.

وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل بين الناديين وفي ضوء العلاقة القوية والمتميزة بين الطرفين.

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