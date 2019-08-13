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فيديوجراف| القصة الكاملة لـ خناقة احمد عز وزينة في الساحل الشمالي‎

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:59 ص
صدى البلد
إمام رمضان
تصدرت واقعة اعتداء شقيقة الفنانة زينة على احمد عز، وذلك عندما رأته في أحد فنادق الساحل الشمالي قائمة الاخبار على مدار الساعات الماضية.

وكشف مصدر أمني مسئول بمطروح عن قيام ياسمين شقيقة الفنانة زينة بتحرير محضر بقسم شرطة العلمين ضد الفنان احمد عز بتهمة التعدي عليها هي وأختها بالضرب في مطعم الفندق.

وأضاف أن السيدة ياسمين حررت المحضر بقسم شرطة العلمين صباح اليوم الاثنين.

وكشف المصدر أنها اتهمت بالمحضر الفنان أحمد عز بالتعدي عليها وعلى شقيقتها الفنانة زينة بالضرب أمام عدد من رواد أحد الفنادق.

ويمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو..

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