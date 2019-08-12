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رياضة

عبد العاطي وادي دجلة يستغنى عن مستحقاته من أجل الزمالك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:22 م
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
ملك موسي
كشف محمد عبدالعاطي لاعب فريق وادي دجلة استعداده للاستغناء عن جزء من مستحقاته السنوية مع نادي الزمالك، حال إتمام صفقة التعاقد معه.

ويأتي عرض اللاعب نظير توصل مسئولي النادي الأبيض لاتفاق مع نظرائهم في وادي دجلة حول الأمور المادية، لإتمام صفقة شرائه، والحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد.

وكان عبدالعاطي دخل ضمن دائرة اهتمام مسئولي الزمالك للتعاقد معه، ضمن الصفقات التي أبرمها الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في وادي دجلة، حول صفقة بيع اللاعب، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق على التفاصيل المادية للصفقة حتى الآن.

وكان وادي دجلة طلب الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه بالإضافة إلى انتقال عماد فتحي بشكل نهائي، ومحمد عنتر لمدة موسم معارًا، في الوقت الذي يحاول فيه مسئولو الزمالك الضغط في محاولة لتخفيض طلبات دجلة المالية.

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