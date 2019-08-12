إيرادات أفلام العيد.. الفيل الأزرق 2 يتصدر.. وولاد رزق 2 يلاحقه

يشهد موسم عيد الأضحى الحالى منافسة شرسة بين أكثر من عمل، وحصد فيلم الفيل الأزرق 2 للنجم كريم عبد العزيز حوالى 60 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 17 يوما منذ طرحه.



الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وأحمد خالد صالح، وإنتاج سينرجي.



ويعد الفيل الأزرق 2 رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم.



ويُعد الفيل الأزرق 2014 واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة.



على جانب آخر فقد سجل من خلال فيلم ولاد رزق 2 أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية أمس بحوالى 8 ملايين و400 ألف جنيه، متخطيًا فيلم كازابلانكا، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمينز



ولاد رزق 2 يشارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.