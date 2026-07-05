لرفع معدلات الإنتاج السمكي.. إطلاق 5.5 مليون وحدة زريعة أسماك متنوعة بعدد من المحافظات

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن مواصلة تنفيذ خطته الموسعة لتنمية المسطحات المائية على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز المخزون السمكي، تحقيق التوازن البيئي، ودعم منظومة الأمن الغذائي كأحد المحاور الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صادر عنه (السبت، 27 يونيو 2026)، أن عمليات إطلاق الزريعة السمكية شملت عدة أنواع استراتيجية أبرزها: "البلطي النيلي"، "المبروك الفضي"، و"مبروك الحشائش". وضُخت هذه الكميات في عدد من المسطحات المائية والمواقع التابعة للجهاز في خمس محافظات هي: (سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط)، بهدف رفع معدلات الإنتاج السمكي في المجاري المائية الطبيعية.

إنتاج سلالات عالية الجودة عبر المفرخات

في سياق متصل، أكد البيان أن الإدارة العامة للمفرخات والزريعة تكثف جهودها على مدار العام لإنتاج سلالات عالية الجودة عبر المفرخات التابعة للجهاز، بما يضمن التلبية الفورية لاحتياجات خطط التنمية المستهدفة للمسطحات المائية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة.

وشدد جهاز حماية وتنمية البحيرات على التزامه الكامل باستمرار تنفيذ هذه البرامج التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، باعتبار قطاع الثروة السمكية من الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي.