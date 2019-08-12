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فن

وصلة غزل في نوال الزغبي بسبب الهوت شورت

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:57 م
نوال الغبى
نوال الغبى
نبيل العدوى
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة لها عبر موقع انستجرام، وهى تشرب كوبا من القهوة وعلقت قائلة : القهوة فى جميع الأوقات.

الصورة التى ظهرت خلالها نوال الزغبى بـ هوت شورت نالت إستحسان جمهورها والذى علق قائلا : السن مش بيبان عليكى ولسه شباب.

وحققت اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 5 ملايين و870 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاثة أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.


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