تأهيل خاص لـ عبدالله جمعة وحفني في الجيم

حصل عبدالله جمعة وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.



واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى المدير الفني، بتخصيص فقرة تأهيل خاصة للثنائي يقومان بأدائها في جيمانيزيوم النادي علي أن ينتظما بشكل طبيعي بالمران القادم.



ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا.