اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 12-8-2019 .. انتقال محارب وبركات إلى الجونة

نشر "صدى البلد" اليوم، الاثنين، 12 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الأهلي أبرزها :كشفت مصادر بالأهلي، أنه ليس هناك أي مانع من رحيل أحمد حمودي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد عن أن عدم احتفال الظهير الأيسر على معلول بهدفه في شباك أطلع بره مساء أمس لرغبته في الرحيل إلى المملكة العربية السعودية.