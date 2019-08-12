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رياضة

اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 12-8-2019 .. انتقال محارب وبركات إلى الجونة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:18 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
محمد رشاد
نشر "صدى البلد" اليوم، الاثنين، 12 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الأهلي أبرزها :

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الإسماعيلي وسموحة مع حمودي

كشفت مصادر بالأهلي، أنه ليس هناك أي مانع من رحيل أحمد حمودي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

8 ملايين جنيه.. الأهلي يؤمّن إسلام محارب قبل الرحيل إلى الجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

تعرف على سبب عدم احتفال علي معلول بهدفه في اطلع بره

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد عن أن عدم احتفال الظهير الأيسر على معلول بهدفه في شباك أطلع بره مساء أمس لرغبته في الرحيل إلى المملكة العربية السعودية.

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