بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية، صورا لها وهي بصحبة أولادها، وظهرت تارة بملابس رياضة وتارة اخرى بملابس كاجول.



وارتدت حلا شيحة تي شيرت باللون الأبيض وارتدت عليه قبعة باللون الأبيض والأحمر وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



وفي الإطلالة الثانية، ظهرت حلا شيحة وهي ترتدي تي شيرت باللون الرمادي وعليه جاكيت بأكمام طويلة باللون الأبيض أيضا وعليه باللون الأزرق الفاتح.



وتركت شعرها منسدلا على اكتافها لتبرز من أنوثتها ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت وضع بعض الكحل الأسود على عينيها مع وضع اللون الكشميري شفاه.



ولم تتكلف حلا شيحة في ارتداء الاكسسوارات بكل صورها حيث أنها أبرزت أنوثتها بشكل طبيعي وغير متكلف... واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..