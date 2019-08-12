ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:56 م
صدى البلد
آية التيجي
نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية، صورا لها وهي بصحبة أولادها، وظهرت تارة بملابس رياضة وتارة اخرى بملابس كاجول.

وارتدت حلا شيحة تي شيرت باللون الأبيض وارتدت عليه قبعة باللون الأبيض والأحمر وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وفي الإطلالة الثانية، ظهرت حلا شيحة وهي ترتدي تي شيرت باللون الرمادي وعليه جاكيت بأكمام طويلة باللون الأبيض أيضا وعليه باللون الأزرق الفاتح.

وتركت شعرها منسدلا على اكتافها لتبرز من أنوثتها ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت وضع بعض الكحل الأسود على  عينيها مع وضع اللون الكشميري شفاه.

ولم تتكلف حلا شيحة في ارتداء الاكسسوارات بكل صورها حيث أنها أبرزت أنوثتها بشكل طبيعي وغير متكلف... واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة كاجول.. لطيفة تلتقط صورة مع قصي الخولي في دبي

بفستان شفاف وكلب هاسكي.. كارولين عزمي بإطلالة جذابة في جلسة تصوير

بقميص أبيض وشعر مثير.. مايا دياب تبرز أنوثتها على الانستجرام

مكياج ناعم.. رضوى الشربيني فى إطلالة رقيقة على الانستجرام.. شاهد

بملابس البيت.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

بجنب وجنب .. مايا دياب تظهر بإطلالة غريبة على جمهورها

ترشيحاتنا

محمد صلاح حديث الصحف البريطانية..تعرف على السبب

بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

التخطيط تكشف عن الموعد النهائي لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

تقرير .. الأهلي يفتح فرعا ثانيا في الجونة بـ 65% من لاعبيه

استدعاء زينة وشقيقتها.. احمد عز يفجر مفاجآت أمام النيابة

صدمة للزمالك في موقف عبدالشافي وإسلام جابر من مباراة بطل الصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور