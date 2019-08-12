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حوادث

رمى عليهم مية نار .. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادثة خلع المنوفية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:34 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
محمد امين
أعلن مصدر طبي بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين بحادثة الحامول قد تم تحويلهم لمستشفى منوف العام.

والمصابون هم جمالات محمد 70 سنة ، عباس حسانين 45 سنة ، ماجدة محمد 30 سنة ، كريم احمد 41 سنة ، السيد محمد 60 سنة ، مروان محمد 10 سنوات ، زياد الحسيني 9 سنوات ، ريتاج احمد 6 سنوات ، رشا السيد 35 سنة ، رضا جعفر 33 سنة ، أحمد جعفر 40 سنة ، صباح عبدالمنعم 30 سنة، بينما توفيت فتحية عباس 50 سنة نتيجة تأثرها بإصابتها .

وتم نقل جميع المصابين للمستشفى وجار تلقي العلاج اللازم .

كان قد ألقى العاطل مقيم بعزبة الشريفة التابعة لقرية الحامول مياه النار على زوجته وأسرتها وأشعل النيران بهم بسبب قيام الزوجة بخلعه.

ونتج عن الحادث مصرع سيدة وإصابة طفلة بعينها بإصابات بالغة وإصابة 13 آخرين من أفراد الأسرة .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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