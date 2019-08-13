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فن

محمد رمضان ينشر صورة جديدة: دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:29 ص
صدى البلد
كريم عاطف
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر "إنستجرام" معلقا عليها: "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة #ثقة_في_الله_نجاح".

وظهر محمد رمضان، فى الصورة، وهو متواجد بشرفة عالية وينظر للأسفل، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنان مع الصورة .

وجاءت التعليقات على صورة محمد رمضان: " دعم يتحدثون فهم في الأسفل وانت ع القمة" و" اسطوره" و" وحش ابو رمضااااااان" .

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت استعدادها لنظر شكوى مقدمة من المنتج محسن جابر، والتي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء في الحفل الذي أعلن عن إقامته نهاية أغسطس الجاري في منطقة الساحل الشمالي.

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