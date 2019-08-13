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فن

مرتدية بيجامة العيد.. ناهد السباعي لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:56 ص
صدى البلد
كريم عاطف
نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة، تظهر فيها بصحبة والدتها، ناهد فريد شوقي، وشقيقتها رشا، وهن جالسات على أريكة، مرتديات بيجامة العيد، وبجانبهن كلبين.

وعلقت ناهد على الصورة: "بيجامة العيد الجديدة، كل سنة وأنتم طيبين، عيد الأضحى".

وعلق جمهور ناهد على الصورة، معبرين عن حبهم لها: " حبيبتي بيجاماتك كلها جميلة.. وانتي جميلة قوي.. ربنا يسعدك"، و"حبيبتي القمر نودي.. انتي قمر.. يا احلي نودي في الدنيا دي كلها.. بحبك اووووي يا احلي نودي في الدنيا".

وانتهت ناهد السباعي مؤخرًا من تصوير مسلسها "مملكة إبليس"، إلى جانب رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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