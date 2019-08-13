5 أسباب تضعف محرك سيارتك.. تعرف عليها

بعد فترة من شراء السيارة وعدم القيام بعمل الصيانة اللازمة لها فى مواعيدها المحددة، يجد العديد من أصحاب السيارات ضعفا في أداء المحرك الخاص بسياراتهم وعدم استجابته على الطريق.





لذلك تقدم صدى البلد، بعض المعلومات عن أجزاء السيارة التى من الممكن ان تكون السبب فى ضعف المحرك الخاص بها ويؤدى إلى أعطال مفاجئة.





1 - تلف البواجي: عند تلف البواجي نلاحظ عدة مشاكل في أداء السيارة فمن الممكن أن نجد عدم استجابة المحرك اثناء تشغيله فى الصباح او تقطيع فى سير السيارة.





2 - تلف فلتر الهواء: عند انسداد فلتر الهواء فمن الطبيعي حدوث ضعف في أداء المحرك لأن الهواء لا يدخل بالكمية المناسبة للمحرك.





3 - انسداد الكتلايزر: انسداد الكتلايزر يؤدي إلى ضعف في أداء السيارة بشكل ملحوظ.





4 - البخاخات: عند تلف احدى البخاخات تلاحظ أيضًا تغير صوت المحرك اضافة الى مجموعة من الأعراض الأخرى وأهمها نقص وضعف كبير في أداء المحرك.



