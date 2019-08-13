ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تتصدر محرك البحث جوجل بعد إطلالتها المثيرة للجدل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:32 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
شيرى نبيل
تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث جوجل بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الاسود المنسدل على كتفيها ، وعلى ماكياجها الصاخب والالوان الربيعية.

وتلقت رانيا يوسف العديد من التعليقات على صورها الجريئة من متابعيها على انستجرام.


وتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 20

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجمات تريند بسبب الملابس.. أمينة خليل ورانيا يوسف وهيفاء وهبي بالهوت شورت.. ومي حلمي بفستان جرىء

فنانات أثرن الجدل بفساتين قصيرة هذا الأسبوع.. رانيا يوسف الأجرأ

بعد إطلالتها المثيرة.. نرمين الفقى تتصدر محرك جوجل

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بأكمام مكشوفة .. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

ترشيحاتنا

أغنية س من الناس لـ مصطفى قمر تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

بالأبيض والأسود.. ستيفانى صليبا تتألق بإطلالة جذابة ..صور

بعدسة نيللى كريم.. أحدث ظهور لـ هند صبرى عبر انستجرام

ستكون كارثة.. آخر حاكم بريطاني لـ هونج كونج يحذر الصين من دخول المدينة

الإفتاء توضح حكم تلطيخ الجدران بدم الأضحية

تطويل الشعر للرجال والنساء بجميع الوصفات في شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة