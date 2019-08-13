رانيا يوسف تتصدر محرك البحث جوجل بعد إطلالتها المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محرك البحث جوجل بعد الانتقادات التي وجهت لها بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة وعلى شعرها الاسود المنسدل على كتفيها ، وعلى ماكياجها الصاخب والالوان الربيعية.



وتلقت رانيا يوسف العديد من التعليقات على صورها الجريئة من متابعيها على انستجرام.





وتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 20