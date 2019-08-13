الاستقرار يسود الأسواق.. اسعار الذهب اليوم 13-8-2019

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها على اسعار أمس الأول، الأحد، فيما سجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5464 و5480 جنيها.

واصلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2019، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارها، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 و716، وعيار 14 سعرا يتراوح بين 455 و456 جنيها، وعيار 12 من 390 جنيها إلى 391 جنيها.