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محافظات

تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
استنكر أهالى محافظة الفيوم، ما قام به قلة من شباب المحافظة المتورطين فى حادث تفجير سيارة أمام معهد الأورام.

ففى مركز يوسف الصديق، انتفض أهالى قرى الحامولى والمشرك قبلى وبحرى وقارون وأباظة، يحملون لافتات تعبر عن استنكارهم لهذا الحادث الإرهابى، وتبرئهم من مرتكبيه الذين وصفوهم بالقلة المتطرفة التي لا تعبر عن عموم شباب الفيوم.

وقال سيد محمود، من شباب مركز يوسف الصديق: "ما حدث من قلة ضلت الطريق وباعت وطنها من شباب الفيوم، لا يمثل شعب الفيوم".

وأكد خالد على، موظف، أن شعب الفيوم طيب وأصيل ومتدين، وبعيد كل البعد عن هذه الجرائم التى لا يقرها شرع أو دين.

وقالت ليلى مرزوق، معلمة بالتعليم الإعدادى، إنها غير مصدقة حتى الآن أن بعض شباب الفيوم المغيبين عن الوعى والدين، يزج بهم فى مثل هذه الأعمال الإرهابية التى أودت بحياة وأرواح الأبرياء من الأهالى فى حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام بالقاهرة.
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور
تبرأوا من مرتكبي تفجير معهد الأورام.. أهالى الفيوم: إحنا مش إرهابيين.. صور

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