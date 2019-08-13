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فن

بـ بكيني أحمر .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي على انستجرام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:04 م
منة فضالي
منة فضالي
محمد هاني
نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه ـبكيني أحمر ، وكانت تجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدل على كتفيها.

وعلقت الفنانة منة فضالى على الصورة، قائلة: "الأشخاص الطيبون لا يؤذون أحد إلا أنفسهم".

كانت منة فضالى شاركت في مسلسل "أفراح إبليس 2" ضمن آخر أعمالها، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".

وتشارك منة فضالى في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، وقصي خولي، وبسمة، وسارة الشامي، ومحمد مهران، وخالد أنور، ومنذر رياحنة، المقرر عرضه قريبا.

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