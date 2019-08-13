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رياضة

سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:24 م
رامون دياز
رامون دياز
محمد السعيد
كشفت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية عن سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال.

وذكرت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية أن دياز رفض عرض الزمالك بسبب اعتراضه على بعض النقاط في العقد، أبرزها الراتب المادي.

وأضافت صحيفة "tycsports" الأرجنتينية أن الزمالك عرض مليوني يورو على دياز في الموسم الواحد، وهو ما رفضه رامون، خاصة وأنه كان يتقاضى 4 ملايين يورو سنويا، خلال تدريب فريق بيراميدز الموسم الماضي.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، قبل خوض خوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي، وانطلاق الموسم الجديد.

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