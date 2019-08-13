ننشر تفاصيل افتتاح 7 كليات جديدة بجامعة بدر بعد موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليات: الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق، إلى جامعة بدر، على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب البشري بعد إنشاء مستشفى جامعي أو التعاقد على تشغيل إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.



وأوضح الدكتور محمد سليمان، أمين عام الجامعة، أن اختيار الكليات الجديدة استند إلى الدراسات المتوفرة بالدولة عن احتياجات سوق العمل من التخصصات النادرة، وفي ضوء ذلك شملت الكليات الجديدة إنشاء كلية للطب البشري لتغطية العجز الحالي في الأطباء البشريين.



وقال الدكتور محمد سليمان إنه سيتم إنشاء 16 شعبة من التخصصات النادرة على مستوى الجامعات المصرية، منها سبع شعب بكلية العلوم الصحية التطبيقية وهي شعبة تكنولوجيا الرعايا الحرجة والتخدير، وشعبة تكنولوجيا البصريات وعلوم الرؤيا، وشعبة تكنولوجيا تاهيل الفم وعيادات الأسنان، وشعبة تكنولوجيا المختبرات الطبية، وشعبة تكنولوجيا علوم الأشعة، وشعبة تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية، وشعبة تقنية وإدارة المؤسسات الصحية، وستة شعب بكلية التكنولوجيا الحيوية وهي شعبة التكنولوجيا الحيوية الطبية، وشعبة التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، وشعبة التكنولوجيا الحيوية الصناعية، وشعبة التكنولوجيا الحيوية البيئية، وشعبة التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وشعبة تكنولوجيا النانو الحيوية .



وأضاف أمين عام جامعة بدر أنه في إطار التخصصات النادرة أيضا، تضمنت كلية صحة الحيوان وسلامة الغذاء، ثلاثة برامج وهي برنامج سلامة الغذاء، وبرنامج الحيوانات الأليفة، وبرنامج طب وجراحة الحيوان.



وأكد الدكتور محمد سليمان أن إدارة الجامعة حرصت على أن تكون الكليات الجديدة متسقة مع سياسة وزارة التعليم العالي بعقد شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، وهي السياسة التي تتعبها جامعة بدر منذ إنشائها، حيث ترتبط مع العديد من الجامعات الدولية ببرامج للتعاون العلمي المشترك.



وأوضح أمين عام جامعة بدر أنه بإنشاء الكليات الجديدة تكون جامعة بدر، يكون تم إنشاء مدينة علمية متكاملة بالقاهرة، تضم 14 كلية تغطي جميع التخصصات العلمية الطبية والهندسية والعلوم الانسانية، ومركزين طبيين لطب الاسنان والعلاج الطبيعي، تتولي علاج المرضي من سكان مدينة بدر والمدن المجاورة بالمجان، وخلال السنوات المقبلة سيتم استكمال خططنا التوسعية بانشاء فروع جديدة لجامعة بدر بمحافظات الصعيد.