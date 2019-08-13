الذكرى الـ78 لقطب الاقتصاد المصري.. طلعت حرب حكاية بدأت بفكرة على ورق لواقع غير حياة المصريين

تحتفى مصر اليوم 13 أغسطس بالذكرى الـ78 لمؤسس الاقتصاد المصري طلعت حرب الذى توفى فى مثل هذا اليوم من العام 1941.



ويعد طلعت حرب أحد أهم اقطاب الاقتصاد المصري إذ له تاريخ كبير فى تأسيس مؤسسات اقتصادية كبرى؛ فضلًا عن رحلته فى تمصير الاقتصاد المصري وإنهاء استدانة المصريين .



حياته

ولد طلعت حرب في 25 نوفمبر 1867 بمنطقة قصر الشوق في حي الجمالية، وكان والده موظفًا بمصلحة السكك الحديدية الحكومية، وينتمي إلى عائلة حرب بناحية ميت أبو علي من قرى منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تخرج طلعت حرب من مدرسة الحقوق عام 1889 والتحق للعمل كمترجم بالقسم القضائي "بالدائرة السنية" ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات ثم مديرًا لمكتب المنازعات حتى أصبح مديراً لقلم القضايا.

وفي عام 1905 انتقل ليعمل مديرًا لشركة كوم إمبو بمركزها الرئيسي بالقاهرة، واستقال منها عام 1909، وظل يتنقل بين المهام الوظيفية حتى أسس بنك مصر عام 1920 لتبدأ رحلته في إنقاذ الاقتصاد المصري.



من فكرة على ورق إلى واقع أسس طلعت حرب أول شركة مساهمة مصرية «بنك مصر»، وبدأ الأمر عندما أصدر طلعت حرب كتابه «علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك المصريين أو بنك الأمة» في عام 1911، والذي دعا فيه إلى إنشاء بنك للمصريين، وقد تحقق ذلك في 5 أبريل من عام 1920 بعدما صدر المرسوم السلطاني من السلطان أحمد فؤاد بتأسيس شركة مساهمة مصرية «بنك مصر» برأس مال 180 ألف جنيه وكان أول مكان للبنك في شارع الشيخ أبي السباع بفارسكور بدمياط.

«فليذهب طلعت حرب وليبق بنك مصر» في عام 1939 تعرض بنك مصر لأزمة كبيرة نتيجة سحب عدد كبير من الأشخاص لأموالهم، وذهب طلعت حرب ليقترض من البنك الأهلي التابع للاحتلال الإنجليزي، لكن محافظ البنك رفض ذلك، فلجأ طلعت إلى حسين سري وزير المالية في ذلك الوقت للتدخل لإنقاذ البنك فوافق ولكن بشرط تقديم طلعت حرب لاستقالته من البنك فوافق، وقال جملته الشهيرة «فليذهب طلعت حرب وليبق بنك مصر».

