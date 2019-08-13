زحام في حديقة الحيوان فى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك

توافد المئات من الأسر من جميع محافظات مصر إلي بوابات حديقة الحيوان بالجيزة للاحتفال بعيد الأضحى.



وأقبل المواطنون علي أخذ الصور التذكارية مع بعض الحيوانات الأليفة وإطعامها، كما شهدت الملاهي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين رواد الحديقة.



وظهرت تشديدات أمنية مكثفة داخل وخارج الحديقة لمواجهة جميع الحالات الطارئة والحفاظ علي سلامة المواطنين ومواجهة حالات التحرش وتأمين عبور الأطفال الطريق عند الإشارات المرورية.